Никита Гусев: "В пустые ворота тоже надо уметь попадать"

Нападающий сборной России Никита Гусев после победы над Швецией (3:2) в матче Кубка "Карьяла" рассказал, что хоккеисты поздравили Барабанова и Рафикова с дебютными голами. Россияне одержали две победы в двух матчах на турнире.

– Матч получился хорошим, мы неплохо играли. Жаль только, что столько много моментов не реализовали. Но победили – это самое главное. В конце не удалось забить в пустые ворота, просто несчастный случай. Согласен, что не попасть было сложнее, чем попасть (улыбается). Как оказывается, и в пустые ворота тоже надо уметь забивать.

– Почему у сборной России не идет игра в большинстве?

– Мы стараемся, больше бросаем, рассчитывая на подставление и добивание. Пока шайба не идет в ворота.

– Сегодня сразу два человека забили свои первые голы за сборную – Барабанов и Рафиков.

– Мы их поздравили в раздевалке, шайбы им вручили подписанные. Относительно моей первой шайбы за национальную команду, то я не храню просто по той причине, что не забрал после игры. Мой одноклубник Саша Барабанов забил хороший гол, все здорово в том эпизоде исполнил.