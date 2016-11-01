Никита Гусев: "Постараюсь взять на себя роль лидера в сборной"

Нападающий СКА и сборной России Никита Гусев подчеркнул, что нынешний молодой состав национальной команды, который выступит на Кубке "Карьяла", является конкурентоспособным на уровне Евротура. По словам Гусева, он постарается взять на себя роль лидера, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Ваша тройка в сборной позиционируется как петербуржская, но на самом-то деле вы в СКА в основном играете с другими партнерами.

– Мы в таком составе – с Прохоркиным и Барабановым – играли с "Кузней", да и после этого вместе выходили. Не вижу проблем, думаю, мы найдем общий язык. Не знаю, почему Олег Знарок нас поставил вместе – это не ко мне вопрос.

– Вы – один из самых опытных и именитых игроков в этой сборной. Готовы взять на себя роль лидера?

– Я постараюсь. Стать капитаном? Посмотрим. Это важная роль. Как будет – так будет.

– Является ли этот состав конкурентоспособным на уровне Евротура?

– Я считаю, что да. Собрались молодые, все хотят побеждать, мы будем играть только на победу.

– Не слишком ли молодой состав?

– Я хочу сказать, что 25 лет – это не такие уж и молодые. У нас есть ребята помоложе, но в основном всем в районе 25, а есть и старше. Самый такой возраст, чтобы доказывать.

– Вратарская бригада совсем молодая.

– С ней вообще никаких опасений. Все играют много и хорошо.