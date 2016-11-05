Никита Гусев: "Неважно, сколько и кому лет в сборной России"

Нападающий сборной России Никита Гусев после победы над Швецией (3:2) в матче Кубка "Карьяла" отметил, что хоккеисты не волнуются перед завтрашним матчем с Чехией. Россияне одержали две победы в двух матчах на турнире.

– Завтра сборную ждет самый важный матч Кубка Карьяла с чехами.

– Никакого мандража у нас перед этой встречей нет, будем выходить играть только на победу.

– Есть какие-то особенные чувства в связи с тем, что играете в команде, состоящей из ваших ровесников?

– Команда побеждает, что и есть самое главное. Без разницы, сколько и кому из нас лет.

– Был ли шанс заработать "сухарь" у Шестеркина?

– Не ко мне вопрос. Пропустили в меньшинстве? В итоге все равно выиграли.