Ничушкин и Коршков вызваны в сборную на Кубок "Карьяла"

Валерий НИЧУШКИН (в красном) в матче со Швецией в рамках прошлогоднего Евротура. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Тренерский штаб сборной России назвал состав, который начнет подготовку к первому этапу Евротура – Кубку "Карьяла". В национальную команду вызваны семеро дебютантов – Василий Демченко, Рушан Рафиков, Александр Барабанов, Артем Зуб, Павел Красковский, Константин Окулов и Егор Коршков. Средний возраст игроков сборной - 22,4 года. Напомним, что Кубок "Карьяла" стартует 3 ноября.

Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА), Василий ДЕМЧЕНКО ("Трактор").

Защитники: Виктор АНТИПИН, Алексей БЕРЕГЛАЗОВ (оба – "Металлург" Мг), Рушан РАФИКОВ, Илья ЛЮБУШКИН (оба – "Локомотив"), Богдан КИСЕЛЕВИЧ, Игорь ОЖИГАНОВ (оба – ЦСКА), Андрей МИРОНОВ ("Динамо" М), Артем ЗУБ ("Амур").

Нападающие: Никита ГУСЕВ, Николай ПРОХОРКИН, Александр БАРАБАНОВ (все – СКА), Анатолий ГОЛЫШЕВ ("Автомобилист"), Андрей СВЕТЛАКОВ, Валерий НИЧУШКИН (оба – ЦСКА), Степан САННИКОВ, Сергей ШУМАКОВ, Константин ОКУЛОВ (все – "Сибирь"), Владимир ТКАЧЕВ ("Ак Барс"), Вячеслав ЛЕЩЕНКО ("Спартак"), Павел КРАСКОВСКИЙ, Егор КОРШКОВ (оба – "Локомотив").