Ничушкин и Коршков вызваны в сборную на Кубок "Карьяла"

Тренерский штаб сборной России назвал состав, который начнет подготовку к первому этапу Евротура – Кубку "Карьяла". В национальную команду вызваны семеро дебютантов – Василий Демченко, Рушан Рафиков, Александр Барабанов, Артем Зуб, Павел Красковский, Константин Окулов и Егор Коршков. Средний возраст игроков сборной - 22,4 года. Напомним, что Кубок "Карьяла" стартует 3 ноября.
Полностью состав сборной выглядит следующим образом:
Вратари: Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА), Василий ДЕМЧЕНКО ("Трактор").
Защитники: Виктор АНТИПИН, Алексей БЕРЕГЛАЗОВ (оба – "Металлург" Мг), Рушан РАФИКОВ, Илья ЛЮБУШКИН (оба – "Локомотив"), Богдан КИСЕЛЕВИЧ, Игорь ОЖИГАНОВ (оба – ЦСКА), Андрей МИРОНОВ ("Динамо" М), Артем ЗУБ ("Амур").
Нападающие: Никита ГУСЕВ, Николай ПРОХОРКИН, Александр БАРАБАНОВ (все – СКА), Анатолий ГОЛЫШЕВ ("Автомобилист"), Андрей СВЕТЛАКОВ, Валерий НИЧУШКИН (оба – ЦСКА), Степан САННИКОВ, Сергей ШУМАКОВ, Константин ОКУЛОВ (все – "Сибирь"), Владимир ТКАЧЕВ ("Ак Барс"), Вячеслав ЛЕЩЕНКО ("Спартак"), Павел КРАСКОВСКИЙ, Егор КОРШКОВ (оба – "Локомотив").
- Ак Барс
- Локомотив Ярославль
- Металлург Мг (хоккей)
- Автомобилист Екатеринбург
- Трактор
- СКА СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (Хоккей)
- Сибирь (Хоккей)
- Спартак (Хоккей)
- Динамо Москва (хоккей)
- Амур
- Никита Гусев
- Игорь Ожиганов
- Валерий Ничушкин
- Виктор Антипин
- Степан Санников
- Николай Прохоркин
- Игорь Шестеркин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Богдан Киселевич
- Андрей Миронов
- Илья Любушкин
- Илья Сорокин
- Павел Красковский
- Егор Коршков
- Анатолий Голышев
- Сергей Шумаков
- Александр Барабанов
- Василий Демченко
- Андрей Светлаков
- Константин Окулов
- Вячеслав Лещенко
Dorognik.
Непонятно за что сейчас вызваны Прохоркин, Светлаков, Голышев...А вот где хорошо играющие адмиральский Ткачев или Капризов - вопрос.
19:23