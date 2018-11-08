Названы сочетания звеньев на тренировке олимпийской сборной России

Олимпийская сборная России провела тренировку перед стартом Кубка Германии. Официальный сайт ФХР опубликовал сочетания звеньев на ней.
Сочетания звеньев:
Вратари: Бобков, Демченко, Серебряков.
"Белые": Земченок – Рукавишников; Кручинин – Прохоркин – Чибисов.
"Синие": Ермаков – Демидов, Исаев; Ткачев – Светлаков – Окулов.
"Красные": Юдин – Рафиков; Казаков – Алексеев – Каюмов, Манукян.
"Зеленые": Абросимов – Шарипзянов; Падакин – Ильин – Михайлов, Мальцев.
Капитан команды – Николай Прохоркин; ассистенты капитана – Роман Рукавишников, Андрей Светлаков.
8, 10 и 11 ноября команда под руководством Олега Браташа проведёт три матча в рамках Кубка Германии. Соперниками россиян по турниру станут хозяева льда, а также национальные команды Словакии и Швейцарии.