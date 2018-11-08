Названы сочетания звеньев на тренировке олимпийской сборной России

Олимпийская сборная России провела тренировку перед стартом Кубка Германии. Официальный сайт ФХР опубликовал сочетания звеньев на ней.

Сочетания звеньев:

Вратари: Бобков, Демченко, Серебряков.

"Белые": Земченок – Рукавишников; Кручинин – Прохоркин – Чибисов.

"Синие": Ермаков – Демидов, Исаев; Ткачев – Светлаков – Окулов.

"Красные": Юдин – Рафиков; Казаков – Алексеев – Каюмов, Манукян.

"Зеленые": Абросимов – Шарипзянов; Падакин – Ильин – Михайлов, Мальцев.

Капитан команды – Николай Прохоркин; ассистенты капитана – Роман Рукавишников, Андрей Светлаков.

8, 10 и 11 ноября команда под руководством Олега Браташа проведёт три матча в рамках Кубка Германии. Соперниками россиян по турниру станут хозяева льда, а также национальные команды Словакии и Швейцарии.