Защитник ЦСКА Михаил Науменков прибыл в расположение сборной России, сообщает ТАСС. Хоккеист выступил в составе национальной команды на этапе Евротура Чешские игры.

24-летний хоккеист заменит в сборной травмированного Андрея Зубарева, который покинул расположение команды перед первой игрой турнира против Швеции (3:4 ОТ). В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Науменков провел 52 матча, в которых набрал 12 (2+10) очков, а также отметился голевой передачей в 10 играх плей-офф.

Следующий матч против Финляндии россияне проведут в субботу, 29 апреля, начало встречи – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры