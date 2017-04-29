Науменков и Шипачев сыграют с Финляндией, Белов и Мозякин - нет

Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Финляндией. Место в воротах, как и в предыдущей игре против Швеции (3:4 ОТ), займет Андрей Василевский. В звене с Виктором Антипиным вместо Антона Белова сыграет Михаил Науменков, а вместо Романа Любимова в тройке с Андреем Светлаковым и Антоном Бурдасовым выйдет Анатолий Голышев. Любимов перешел в тройку к Сергею Плотникову и Вадиму Шипачеву. Последний также пропускал предыдущую игру, в которой с Плотниковым играли Владимир Ткачев и Сергей Мозякин.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: Василевский (Сорокин); Киселевич - Гавриков, Телегин - Андронов - Ничушкин; Проворов – Миронов, Гусев – Наместников – Кучеров; Антипин - Науменков, Любимов - Шипачев - Плотников; Береглазов – Зуб, Голышев – Светлаков – Бурдасов.

Игра начнется в 14.00 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.