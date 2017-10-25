Нападающий "Векше" забросил шайбу года. Видео

Нападающий "Векше" Адам Бродецки отметился эффектной шайбой в матче 13-го тура чемпионата Швеции против "Фэрьестада" (3:1). 22-летний швед в начале третьего периода заехал за ворота соперника, а затем подхватил шайбу клюшкой и занес в девятку ворот, чем вызвал восхищение трибун.

Победа позволила "Векше", идущему на втором месте в турнирной таблице, сократить отставание от лидирующего "Фэрьестада" до 2 очков.