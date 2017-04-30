Наместников пропустил раскатку сборной России перед игрой с Чехией

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников пропустил утреннюю раскатку сборной России перед матчем Евротура с командой Чехии, информирует "Р-Спорт". Хоккеисту предоставили день отдыха.

Полностью сочетания сборной России на раскатке выглядят следующим образом:

вратари - Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев;

белые - Андрей Миронов – Иван Проворов, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Сергей Плотников;

зеленые - Артем Зуб – Алексей Береглазов, Иван Телегин – Роман Любимов – Валерий Ничушкин, Никита Кучеров;

красные - Антон Белов – Виктор Антипин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов;

синие - Михаил Науменков – Богдан Киселевич, Антон Бурдасов – Сергей Андронов – Андрей Светлаков, Анатолий Голышев.

Матч Чехия - Россия пройдет сегодня, 30 апреля, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.