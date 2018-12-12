На матче Россия - Финляндия будет побит отечественный рекорд посещаемости 1957 года

На матче Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии будет установлен новый рекорд посещаемости для отечественного хоккея.

- Матч со сборной Финляндии проходит под знаком столетия со дня рождения Анатолия Тарасова. На стадионе будет работать выставка, посвященная тренеру. Помимо выступления группы "Мумий тролль", состоится концерт группы "Самоцветы" - это подчеркнет ретро-характер матча. Сборная России сыграет в специальных ретро-свитерах, дизайн которых вдохновлен формой чемпионата мира-1957.

- Какова будет общая вместимость арены?

- Ее мы сможем назвать после получения данных с систем контроля доступа в день игры. Рассчитываем, что матч посетит около 70 тысяч зрителей. Таким образом, на первой игре точно будет побит отечественный рекорд посещаемости, установленный в 1957 году, когда в матч чемпионата мира между сборными России и Швеции посетили 55 тысяч болельщиков, - сообщили журналистам в пресс-службе ФХР. (Игорь Новиков)