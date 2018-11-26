На матч Россия – Финляндия на футбольной арене продано около 25 тысяч билетов

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что на матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии продано примерно 25 тысяч билетов. Встреча пройдет 16 декабря в Санкт– Петербурге под крышей одноименного футбольного стадиона. 22 декабря на той же арене состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

– На сегодняшний день продано около 25 тысяч билетов на встречу 16 декабря, на матч 22 декабря продано 20 тысяч билетов, – цитирует ТАСС Ротенберга. – Мы идем на рекорд посещаемости, предыдущее достижение в Европе равняется 77,8 тысяч зрителей, мы будем стремиться его побить. Мы это делаем, чтобы вся страна могла приехать и увидеть игру. В последний раз сборная играла на домашнем футбольном стадионе в 1957 году, когда тренером был Анатолий Тарасов. Сейчас как раз будет 100-летие Тарасова (10 декабря), и этот матч будет приурочен к нему.

Рекорд посещаемости в Европе был установлен на чемпионате мира 2010 года в Германии, когда матч между сборными США и хозяев турнира на футбольном стадионе "Шальке" в Гельзенкирхене посетило 77803 зрителя. Стадион "Санкт-Петербург" вмещает на футбольных матчах 64 287 зрителей, но на театрально-концертных мероприятиях способен вместить до 80 тысяч.