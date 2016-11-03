23:09 3 ноября | ХОККЕЙ — Европа

На Евротур в Хельсинки ходят хуже, чем на КХЛ

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Матч ФинляндияРоссия в рамках Кубка Карьяла посетили 7025 зрителей. Это самая низкая посещаемость "Хартвалл Арены" в нынешнем сезоне. Ранее минимальный результат был зафиксирован 19 сентября, когда на матч против "Сибири" пришло 8474 зрителя. (Кирилл БУРДАКОВ)

Домашние матчи "Йокерита" в сезоне-2016/17

Дата

Соперник

Счет

Количество зрителей

17.09.2016

Авангард

3:4 Б

9778

19.09.2016

Сибирь

0:4

8474

21.09.2016

Металлург Нк

5:1

9057

23.09.2016

ЦСКА

3:2 Б

10 244

02.10.2016

Локомотив

4:3

9108

04.10.2016

Витязь

3:4 Б

8727

05.10.2016

Динамо М

1:2

9206

17.10.2016

Торпедо

4:1

8671

19.10.2016

ХК Сочи

2:3 ОТ

9483

21.10.2016

Спартак

3:2

9248

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/europe/reviews/zachet-sdan-rossiya-uverenno-pobedila-finlyandiyu-1062059/

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