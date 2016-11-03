На Евротур в Хельсинки ходят хуже, чем на КХЛ

Матч Финляндия – Россия в рамках Кубка Карьяла посетили 7025 зрителей. Это самая низкая посещаемость "Хартвалл Арены" в нынешнем сезоне. Ранее минимальный результат был зафиксирован 19 сентября, когда на матч против "Сибири" пришло 8474 зрителя. (Кирилл БУРДАКОВ)

Домашние матчи "Йокерита" в сезоне-2016/17