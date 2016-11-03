На Евротур в Хельсинки ходят хуже, чем на КХЛ

Матч Финляндия – Россия в рамках Кубка Карьяла посетили 7025 зрителей. Это самая низкая посещаемость "Хартвалл Арены" в нынешнем сезоне. Ранее минимальный результат был зафиксирован 19 сентября, когда на матч против "Сибири" пришло 8474 зрителя. (Кирилл БУРДАКОВ)
Домашние матчи "Йокерита" в сезоне-2016/17
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Количество зрителей
|
17.09.2016
|
Авангард
|
3:4 Б
|
9778
|
19.09.2016
|
Сибирь
|
0:4
|
8474
|
21.09.2016
|
Металлург Нк
|
5:1
|
9057
|
23.09.2016
|
ЦСКА
|
3:2 Б
|
10 244
|
02.10.2016
|
Локомотив
|
4:3
|
9108
|
04.10.2016
|
Витязь
|
3:4 Б
|
8727
|
05.10.2016
|
Динамо М
|
1:2
|
9206
|
17.10.2016
|
Торпедо
|
4:1
|
8671
|
19.10.2016
|
ХК Сочи
|
2:3 ОТ
|
9483
|
21.10.2016
|
Спартак
|
3:2
|
9248
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/hockey/europe/reviews/zachet-sdan-rossiya-uverenno-pobedila-finlyandiyu-1062059/