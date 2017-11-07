Мозякин - капитан сборной России на Кубок "Карьяла"

Главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин будет капитаном национальной команды на Кубок "Карьяла". Его ассистентами стали нападающий Сергей Широков из СКА и форвард ЦСКА Сергей Андронов.

Первый матч в рамках финского этапа Евротура россияне проведут 9 ноября против хозяев турнира. 11 ноября команда встретится со Швейцарией, а 12 - с Чехией.