Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что московский этап Евротура может сменить титульного спонсора, передает корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Турнир с 2006 года носит название "Кубок Первого канала". В этом году произошел скандал с трансляциями матчей - Первый канал из-за низких рейтингов снял с эфира игры России с Чехией (5:1) и Финляндией (4:3). Обе игры показал "Матч ТВ" (встречу с чехами - с третьего периода).

- Не исключено, что титульный спонсор московского этапа Евротура поменяется, - сказал Ротенберг.

Ранее московский этап Евротура уже неоднократно менял названия - до 1996 года он назывался турниром на призы газеты "Известия", с 1997 по 2002-й - Кубок "Балтики", в 2004 и 2005-м - Кубок "РОСНО". В 2003 году у Кубка не было титульного спонсора.