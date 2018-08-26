Молодежная сборная России выиграла Турнир четырех наций

Молодежная сборная России под руководством Валерия Брагина выиграла Турнир четырех наций, который проходит в Швеции. В трех матчах команда одержала три победы – поочередно были обыграны Чехия (3:1), Швеция (3:2 Б) и Финляндия (3:2).
В заключительном матче победу россиянам принесли шайбы Вениамина Баранова, Артема Николаева и Артема Галимова.
🏆Молодежная сборная России одержала три победы в трех матчах Турнира четырех наций в Эрншёлдсвике и забрала кубок домой.– Хоккей России (@russiahockey) 26 августа 2018 г.
📝О ходе матча https://t.co/sVIen092gh
🗣Тренер Брагин и капитан Кравцов - о победе на турнире https://t.co/KO7NzmNxRN pic.twitter.com/VMZAdnZIxQ
- Валерий Брагин
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Молодежная сборная России (хоккей)
Материалы других СМИ