Молодежная сборная России выиграла Турнир четырех наций

Молодежная сборная России под руководством Валерия Брагина выиграла Турнир четырех наций, который проходит в Швеции. В трех матчах команда одержала три победы – поочередно были обыграны Чехия (3:1), Швеция (3:2 Б) и Финляндия (3:2).

В заключительном матче победу россиянам принесли шайбы Вениамина Баранова, Артема Николаева и Артема Галимова.