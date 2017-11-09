Молодежная сборная России в овертайме вырвала победу у Чехии на турнире "Четырех наций"

В матче турнира "Четырех наций" молодежная сборная России в овертайме одержала победу над Чехией – 2:1. Автором победной шайбы стал нападающий Михаил Мещеряков.

Напомним, что основной состав молодежки под руководством Валерия Брагина проводит серию матчей с канадскими командами в рамках CIBC Canada Russia Series.

Товарищеские матчи

Турнир "Четырех наций"

"Чехия U20" – "Россия U20" – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Попугаев – 1 (Слепец), 21:26 – 0:1. Павлик – 1 (бол., Галвас), 49:16 – 1:1. Мещеряков – 1 (бол.), 64:54 – 1:2.

Вратари: Шкарек – Коновалов.

9 ноября. Балашиха. "Арена Балашиха им. Ю.Ляпкина".