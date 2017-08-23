Молодежная сборная России прилетела в Финляндию на "Турнир четырех наций"

Молодежная сборная России прилетела в Финляндию, где примет участие в "Турнире четырех наций". Команда уже провела первую тренировку в Виерумяки. Напомним, что турнир стартует 24 августа, россияне сыграют против Швеции, затем с Финляндией (25 августа) и Чехией (26 августа).
Сборная тренировалась в следующих звеньях:
вратари: Мельничук, Сухачев, Устименко.
"красные": Ковалев – Калинин, Хафизов – Швырев – Романов.
"синие": Дронов – Семин, Веряев – Мальцев – Каюмов.
"зеленые": Кныжов – Шепелев, Алтыбармакян – Моисеев – Манукян.
"белые": Зайцев – Мирошниченко, Шолохов – Иванов – Кара.
Дополнительная информация
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Молодежная сборная России (хоккей)
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