11:05 | ХОККЕЙ — Европа

Мировой хоккейный форум пройдет во время Кубка Первого канала

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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подчеркнул, что во время Кубка Первого канала состоится мировой хоккейный форум, куда будут приглашены представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этап Евротура пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.

- Во время Кубка Первого канала мы будем проводить мировой хоккейный форум. Туда мы приглашаем спикеров со всего мира, в том числе и из НХЛ, - приводит ТАСС слова Ротенберга. - На форуме будут идти обсуждения по различным направлениям, в том числе по маркетингу, тренерским вопросам, образовательным программам. Чтобы повысить интерес к событию, мы приглашаем на форум менеджеров мирового уровня.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3752844

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