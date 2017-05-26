Мирослав Шатан станет генменеджером сборной Словакии?

Знаменитый в прошлом хоккеист Мирослав Шатан может занять пост генерального менеджера сборной Словакии, утверждает Hokej.sk. Исполнительный комитет федерации хоккея одобрил проведение переговоров с экс-форвардом. Отметим, что он принимал участие в формировании состава сборной Европы на Кубок мира-2017.

Напомним, что Шатан завершил игровую карьеру в 2014 году. Бывший нападающий принимал участие в 14 чемпионатах мира, включая победный в 2002 году, и четырех турнирах Олимпийских игр.

В его клубной карьере были "Дукла", "Эдмонтон", "Баффало", "Айлендерс", "Питтсбург", "Бостон", московское "Динамо" и "Слован". В НХЛ Шатан провел 1050 игр, выиграв Кубок Стэнли в 2009 году в составе "Питтсбурга".

На мировых первенствах он набрал 75 (37+38) очков. Помимо золотых медалей-2002, в его активе были два серебра (2000 и 2012) и бронза (2003).