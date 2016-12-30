Минское "Динамо" уступило сборной Канады в полуфинале Кубка Шпенглера

Минское "Динамо" потерпело поражение от сборной Канады, в состав которой входят игроки, выступающие в Европе, в полуфинальном матче Кубка Шпенглера - 2:3. В финале турнира канадцы встретятся с победителем пары "Лугано" - "Давос".

Кубок Шпенглера

1/2 финала

"Динамо" (Минск) - Канада - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: Пульо - 1 (Микфликер, Дидоменико), 7:07 - 0:1. Дидоменико - 1 (бол., Норо, Пульо), 14:03 - 0:2. Степанов - 1 (бол., Петтерссон, Коробов), 21:44 - 1:2. Ч. Геноуэй - 1 (Пульо), 52:29 - 1:3. Эллисон - 1 (бол., Коробов, Ковыршин), 55:16 - 2:3.

Вратари: Скривенс (58:16) - Фукэйл.

Штраф: 26 - 22.

Броски: 23 (5+11+7) - 37 (21+6+10).

Судьи: Виганд, Легго.

30 декабря. Давос. Vaillant Arena. 6300 зрителей.