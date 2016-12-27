Минское "Динамо" переиграло команду Канады на Кубке Шпенглера

Минское "Динамо" нанесло поражение команде Канады в матче Кубка Шпенглера со счетом 7:4. Соревнование проходит в Давосе и продлится до 31 декабря.

Кубок Шпенглера

Группа Каттини

"Динамо" (Минск) – "Канада" – 7:4 (2:3, 1:0, 4:1)

Голы: Матерухин – 1 (Готовец), 1:32 – 1:0. Эббетт – 1 (Джеффри, Рэймонд), 5:11 – 1:1. Норо – 1 (бол., Эббетт), 12:57 – 1:2. Рэймонд – 1 (бол., Флад), 13:58 – 1:3. Ковыршин – 1 (Комаров, Матерухин), 16:50 – 2:3. Лисовец – 1 (бол., Эллисон, Матерухин), 30:44 – 3:3. Норо – 2 (бол., Микфликер), 40:33 – 3:4. Коробов – 1 (Комаров), 46:30 – 4:4. Ковыршин – 2, 50:25 – 5:4. Дрозд – 1, 54:20 – 6:4. Комаров – 1 (п.в., Клинкхаммер, Граборенко, Хенкель), 58:25 – 7:4.

Вратари: Скривенс – Д. Макинтайр (58:10 – 58:25).

Штраф: 12 – 12.

Судьи: Виганд, Виннерборг.

Давос. Vaillant Arena.