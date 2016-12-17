Министр спорта РФ считает странным отказ Первого канала от трансляций матчей хоккейного турнира

Министр спорта РФ Павел Колобков считает странным отказ Первого канала от трансляций матчей Кубка Первого канала по хоккею.

Вчера Первый канал объявил об отмене трансляций оставшихся матчей московского этапа Евротура из-за низких рейтингов хоккея. Вместо встречи Россия – Чехия (5:1) были показаны передачи "Давай поженимся" и "Поле чудес".

– Очень странно, ведь это Кубок Первого канала и канал отказался от трансляции, ссылаясь на рейтинг, – приводит ТАСС слова Колобкова.

В воскресенье в заключительном матче на турнире сборная России сыграет с Финляндией. Сегодня сборная Швеции досрочно обеспечила себе победу на турнире, обыграв финнов (4:2).