20:17 17 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Министр спорта РФ считает странным отказ Первого канала от трансляций матчей хоккейного турнира

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Министр спорта РФ Павел Колобков считает странным отказ Первого канала от трансляций матчей Кубка Первого канала по хоккею.

 
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Вчера Первый канал объявил об отмене трансляций оставшихся матчей московского этапа Евротура из-за низких рейтингов хоккея. Вместо встречи Россия – Чехия (5:1) были показаны передачи "Давай поженимся" и "Поле чудес".

– Очень странно, ведь это Кубок Первого канала и канал отказался от трансляции, ссылаясь на рейтинг, – приводит ТАСС слова Колобкова.

В воскресенье в заключительном матче на турнире сборная России сыграет с Финляндией. Сегодня сборная Швеции досрочно обеспечила себе победу на турнире, обыграв финнов (4:2).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3883045

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alexb13

Ну не зенитушка же играет)))))))))))))))))))))))))))))))

21:24 17 декабря

Проба положительна

И нафига этот отстой показывать?! Пусть бы хоть раз у Канады выйграли в норм составе!! А то состав олимпийский, а проигрывают 10-й сборной Канаде...а потом удивляются..

21:23 17 декабря

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