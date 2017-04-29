Михаил Науменков: "Очень рад вызову в сборную России"

Защитник сборной России Михаил Науменков после поражения от Финляндии в матче Чешских игр (0:1) отметил, что очень рад приглашению в национальную команду. Напомним, накануне игрок ЦСКА заменил травмированного Андрея Зубарева из СКА.

– Все отлично, очень рад был вызову, – отметил Науменков. – После тренировки позвонили вечером, сказали, что надо приехать, помочь команде, и я с радостью отозвался. У меня единственное было в голове – играть так, как требуют. А дальше уже посмотрим.

Конечно, здесь многое отличается от олимпийской сборной. Тут много игроков из НХЛ, самые лучшие игроки, мастера все, уровень ощущается.

Эпизод с пропущенной шайбой? Надо будет еще посмотреть момент, понять, что пошло не так с самого начала. Но, конечно, – моя ошибка, с пятака забили, будем работать. Знарок еще ничего не говорил. Думаю, скажет.