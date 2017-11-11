Михаил Григоренко: "Смена партнеров по звену - не проблема"

Нападающий сборной России Михаил Григоренко отметил, что не видит трудностей в смене партнеров по звену. В матче Кубка "Карьяла" против Финляндии (2:3) он играл в тройке с Сергеем Мозякиным и Александром Барабановым, во второй встрече со Швейцарией выйдет на лед с Валерием Ничушкиным и Сергеем Калининым.

- Со швейцарцами я на молодежном уровне, помню, играл постоянно, - цитирует "Р-Спорт" Григоренко. - У них всегда была быстрая команда, играющая в тело, играющая агрессивно. Они всегда напоминали мне североамериканцев. То, что поменялись партнеры перед матчем – не проблема. Это дело такое, и по этому сезону, и вообще давно привык, что партнеры меняются постоянно. С Валерой Ничушкиным мы пару раз играли вместе уже в этом сезоне в ЦСКА.

Какой бы там за плечами уже ни был опыт, первый раз выйти на лед в форме главной сборной России – это особые ощущения. Здорово было, жаль только, что проиграли, но сегодня уже новый матч. Нормально себя чувствовал, хотя немножко присутствовала нервозность, не без этого. Мог забить, был момент в большинстве хороший. В целом, конечно, считаю, что недостаточно продуктивно сыграл в первом матче, хотелось большего.