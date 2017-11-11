Михаил Григоренко: "Россия дожала Швейцарию в третьем периоде"

Нападающий сборной России Михаил Григоренко посетовал на большое количество удалений в матче Кубка "Карьяла" со Швейцарией (6:2). Форвард подчеркнул, что в третьем периоде команда действовала более дисциплинировано и за счет этого дожала соперника.

– Защитники здорово сыграли, подставили, и в средней зоне вышли с Красковским "2 в 1", – начал Григоренко. – Он здорово оценил ситуацию, мне оставалось только попасть в пустой угол. Приятно забить первый гол за сборную.

Мы очень много удалялись. Обе шайбы пропустили в меньшинстве. Но в третьем периоде сыграли более дисциплинированно и дожали швейцарцев. В заключительной трети матча темп успокоился. Особенно когда последние два гола забивали – швейцарцы уже немножко успокоились.

Соглашусь, что Красковский придал ускорение нашей тройке. Он очень здорово влился в игру. Хорошо сыграл, здорово боролся, на точке был хорош. (Игорь ЕРОНКО)

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