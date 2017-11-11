Михаил Григоренко: "Не стал забирать шайбу после первого гола за сборную"

Нападающий сборной России Михаил Григоренко, набравший 3 (1+2) очка в матче Кубка "Карьяла" против Швейцарии (6:2), отметил, что не стал забирать памятную шайбу, которая стала его первой в составе национальной команды. Отметим, что Григоренко заработал в этом матче показатель полезности "+4".

– По мне – в эпизоде с Плотниковым ничего не было, – отметил Григоренко. – Но надо, конечно, повтор пересмотреть. Не знаю, судят ли тут строже, чем в КХЛ, но удалений больше. Шайбу после первой шайбы забирать не стал. (Игорь ЕРОНКО)