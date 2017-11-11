17:07 | Хоккей — Европа

Михаил Григоренко: "Не стал забирать шайбу после первого гола за сборную"


Нападающий сборной России Михаил Григоренко, набравший 3 (1+2) очка в матче Кубка "Карьяла" против Швейцарии (6:2), отметил, что не стал забирать памятную шайбу, которая стала его первой в составе национальной команды. Отметим, что Григоренко заработал в этом матче показатель полезности  "+4".

– По мне – в эпизоде с Плотниковым ничего не было, – отметил Григоренко. – Но надо, конечно, повтор пересмотреть. Не знаю, судят ли тут строже, чем в КХЛ, но удалений больше. Шайбу после первой шайбы забирать не стал. (Игорь ЕРОНКО)

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Материалы других СМИ
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