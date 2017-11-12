Михаил Григоренко: "Болеть за канадцев не очень приятно"

Форвард сборной России Михаил Григоренко, который сделал хет-трик в матче против Чехии (5:2) на Кубке "Карьяла", подвел итоги встречи. Также нападающий отметил, что не очень хочет болеть за канадцев для победы нашей команды на турнире.

- Вы сделали первый хет-трик за взрослую сборную.

- Конечно, очень хорошо забил - сразу три. У меня залетело все, что в принципе было. Спасибо большое партнерам, что помогали. Хорошо сегодня сыграли и на мажорной ноте завершили турнир.

- Жилье уже в Пхенчхане забронировали?

- Да нет, вы что. До Олимпиады еще далеко, еще работать и работать, но надеюсь, что мои шансы это увеличило. Наверное, этот турнир стал шагом вперед в моей карьере. Достаточно результативно сыграл (у Григоренко 4+2 при""+7" - он лучший бомбардир при лучшем показателе полезности - Прим. "СЭ"). Были свои минусы, но в целом все нормально.

- Вечером за Канаду будете болеть?

- А надо за Канаду болеть?

- Если они выиграют, победим в турнире.

- Хотелось бы выиграть турнир, но за канадцев болеть не особо приятно.

- Вы стали набирать очки после того, как вас передвинули на фланг.

- Мы играли в три центральных в тройке. Друг другу помогали. Все оказывались в разных ситуациях. Можно сказать, что и так – это помогло больше себя в нападении проявить. Я-то привык играть и справа, и слева, поэтому для меня ничего нового.

- Когда был последний хет-трик-то?

- Лет пять-шесть назад. В юниорке еще, наверное. (Игорь ЕРОНКО)