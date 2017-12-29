"Маунтфилд" выбил рижское "Динамо" из Кубка Шпенглера

Рижское "Динамо" проиграло "Маунтфилду" в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера - 1:4. В полуфинале команда из Градец-Кралове встретится с Канадой.
Кубок Шпенглера
1/4 финала
"Динамо" (Рига) - "Маунтфилд" (Градец-Кралове) - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Беднарж - 1 (Цингел), 5:39 - 0:1. М. Редлихс - 1 (Индрашис), 19:36 - 1:1. Смоленяк - 1 (Лотак), 34:55 - 1:2. Коукал - 1, 51:48 - 1:3. Кехлер - 1 (п.в., Беднарж), 58:31 - 1:4.
Вратари: Калныньш (58:14 - 58:31) - Рибар.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 20 (9+4+7) - 27 (10+8+9).
Судьи: Верли, Лемелин.
29 декабря. Давос. Vaillant Arena. 5953 зрителя.
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