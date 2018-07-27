Матьяж Копитар отказался от сборной Словении в пользу "Лос-Анджелеса"

Специалист Матьяж Копитар отказался возвращаться на пост главного тренера сборной Словении, иформирует официальный сайт ИИХФ. Как отмечается, он решил сосредоточиться на работе скаутом в "Лос-Анджелесе". Для Копитара это новый вид деятельности, ранее он на протяжении 17 лет занимался в Европе исключительно тренерской деятельностью.

Копитар объявил о возвращении в сборную Словении в июне. Он был готов совмещать два поста, однако ему этого не разрешили.

Напомним, что за "Лос-Анджелес" выступает его сын, нападающий Анже Копитар.