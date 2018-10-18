16:29 | Хоккей — Европа

Матч Евротура Россия - Финляндия планируется провести на футбольном стадионе "Санкт Петербург"

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал, что матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии планируется провести на футбольном стадионе "Зенита" "Санкт-Петербург". Игра состоится 16 декабря.

- Планируется проведение матча Кубка Первого канала 16 декабря между сборными России и Финляндии на футбольном стадионе на Крестовском острове. Мы на финишной прямой в плане согласования, - цитирует "РИА Новости" Ротенберга.

Кубок Первого канала пройдет с 13 по 16 декабря в Москве.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20181018/1144227882.html

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