Марио Кемпе: "Возможно, Швеция будет фаворитом в матче с Россией"

Нападающий "Витязя" и сборной Швеции Марио Кемпе заявил, что в завтрашней встрече против России в рамках Чешских игр его команда будет фаворитом. Также хоккеист рассказал о своем будущем в составе российского клуба. В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Кемпе провел 56 матчей, в которых набрал 34 (14+29) очка.

- У России очень хорошая команда, завтра будет тяжелая игра, - цитирует ТАСС Кемпе. - У нас тоже сильная сборная. Возможно, мы завтра будем фаворитами. У нас достаточно сильная команда, чтобы выиграть медали чемпионата мира. У меня заканчивается контракт с "Витязем", но я пока не думал о будущем. Переговорами займусь по окончании чемпионата мира.

Напомним, матч Швеция – Россия состоится завтра, 27 апреля, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.