Максим Шалунов: "После 3:0 со словенцами сборная России чуть расслабилась"

Нападающий олимпийской сборной России Максим Шалунов после матча Кубка АЛРОСА против Словении (5:3) отметил, что игра была нелегкой, несмотря на счет. По его словам, словенцы - более сильный соперники, чем норвежцы.

- Сегодня было сложнее, чем с норвежцами?

- Да, конечно. Это другой соперник. Хорошие, мастеровитые ребята. Нелегкая игра, хоть и мы вели 3:0. Потом чуть расслабились. Слава богу, что выиграли.

- У словенцев играла та самая команда, которая поедет на чемпионат мира. Получается этот состав олимпийской сборной России тоже мог бы хорошо сыграть на этом турнире?

- Вам виднее.

- Сегодня ваш партнер по звену Сергей Шумаков в соцсетях попрощался с болельщиками "Сибири". У вас есть какие-то новости о своей судьбе?

- Мне пока не чего сказать. Я ничего не подписывал. (Сергей ЯРЕМЕНКО)