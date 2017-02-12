Максим Шалунов: "Наверное, есть какая-то взаимосвязь с участием молодежи и победами"

Нападающий сборной России Максим Шалунов после победы над командой Чехии (4:2) на Шведских играх отметил, что он и его партнеры по тройке долго переключались от "Сибири" к сборной, передает из Гетеборга спецкор "СЭ" Игор ЕРОНКО. Он добавил, что все матчи на турнире получились тяжелыми.

– Не могу объяснить, почему наша тройка забила только в третьем матче. Но радует, что мы от игры к игре прибавляли и в самом важном матче турнира получилось у нас забросить – и сразу несколько шайб. Может, долго переключались от "Сибири" к сборной. Национальная команда все-таки чуть по-другому играет. Хоккей здесь другой, все быстрее происходит, меньше времени на принятие решений.

Все матчи на турнире получились тяжелыми. Но никто и не обещал, что будет легко. Первые две игры более интенсивными были, а с чехами был уже третий матч за четыре дня. Физически подустали все, в том числе и соперник.

Конечно, порадовала победа в Евротуре. Первая за четыре года? Что сказать – красавцы. Я ни с чем не связываю наш результат. Хотя приятно, что молодых ребята вызывают, и, тьфу-тьфу-тьфу, мы выигрываем. Наверное, есть какая-то взаимосвязь с участием молодежи и победами.

Санников очков не набрал, но он красавец. Много работы сегодня выполнял. Видели, как он с кубком за победу уехал? (смеется)