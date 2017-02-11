Максим Карпов: "Всегда радостно приехать в сборную и проявить себя"

Нападающий сборной России Максим Карпов после матча Евротура со Швецией (4:2) выразил удовлетворение результатом встречи, передает из Гетеборга спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Хоккеист московского "Динамо" отметился голом.

– У сборной на Евротуре всегда сложные матчи, в которых тяжело играть, – подчеркнул Карпов. – Сегодня все парни большие молодцы. И отдельное спасибо Сорокину, он здорово сегодня сыграл, да и мы в защите хорошо играли, много шайб на себя поймали. Да, пропустили два гола в меньшинстве, но все равно матч по игре в обороне для нас получился хорошим. Атмосфера была очень классной, в такой вдвойне приятнее играть и выигрывать. Когда тебя немножко поддушивают. Хотя нельзя, конечно, говорить, что нас поддушивали. Квалифицированные судьи. Все нормально.

– Это же не первый ваш гол за сборную?

– Еще на Еврочеллендже был. Но не знаю, как он считается. Так что либо первый, либо второй (смеется).

– Неужели ожидали передачи от Мусина?

– Да мы с ним договорились (улыбается). Что теперь будем с ним так делать.

– Вас впервые вызвали в сборную в этом сезоне.

– Всегда очень радостно приехать в сборную. Поиграть на таком уровне, проявить себя.

– Если переходить к клубным делам – "Динамо" настроено взять третье место?

– Давайте не будем загадывать. Мне неохота, если честно, на эту тему разговаривать.