Лукаш Радил: "Россия и Чехия сыграют в быстрый, открытый хоккей"

Нападающий сборной Чехии Лукаш Радил уверен, что в матче Кубка Карьяла с Россией команды будут играть открыто и покажут хоккей на высоких скоростях. Во встрече, которая состоится сегодня в 14.30 по московскому времени, команды определят победителя турнира.

- В сборной России я знаю ряд игроков, все мы играем в КХЛ друг против друга. Как и у нас, у россиян молодая команда, у нас немало людей впервые в сборной, - приводит ТАСС слова Радила. - Думаю, это будет открытая, быстрая игра, учитывая, что ваши игроки показали хорошее катание с финнами и шведами.

Против шведов мы показали хорошую систему - у нас было несколько шансов, которые мы использовали. Финны тоже играли хорошо, у них хорошая команда, они хорошо катались. Мы просто забили больше, поэтому выиграли. Но на этом турнире во всех трех матчах ты должен быть лучшим.

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