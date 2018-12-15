Лисутин ушел из "Медвешчака" вслед за Лемтюговым

Вратарь хорватского "Медвешчака" Иван Лисутин покинул команду, сообщает ее официальный сайт.

Лисутин выступал за "Медвешчак" вместе с еще одним россиянином - форвардом Николаем Лемтюговым, который ранее также ушел оттуда.

На данный момент в "Медвешчаке" сложилась ситуация, при которой игроки уже несколько месяцев не получают зарплату. Некоторые из них уже покинули команду. Руководство Австрийской лиги, где выступает команда из Загреба, уже встречалось с ее руководством. Если ситуация не исправится, "Медвешчак" может прекратить свое существование.

В текущем сезоне Лисутин сыграл 8 матчей за хорватский клуб, в которых пропускал по 4 шайбы за игру, отразив 89,5% нанесенных по его воротам.