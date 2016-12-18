Линус Умарк: "Мы счастливы, что уничтожили российский праздник"

Нападающий сборной Швеции Линус Умарк заявил, что победа на Кубке Первого канала-2016 стала для его команды еще приятнее, так как турнир приурочен к 70-летию российского хоккея. Шведы досрочно победили на Кубке, обыграв Россию и Финляндию.

– Мы немного устали после субботнего матча с финнами, поэтому было тяжело, не хватало энергии, – цитирует "Р-Спорт" Умарка после матча шведов с Чехией (1:4). – Тем не менее, мы были лучше чехов, просто не забили свои моменты. Рад победе на турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы, что уничтожили праздник.