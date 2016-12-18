16:51 | ХОККЕЙ — Европа

Линус Умарк: "Мы счастливы, что уничтожили российский праздник"

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Нападающий сборной Швеции Линус Умарк заявил, что победа на Кубке Первого канала-2016 стала для его команды еще приятнее, так как турнир приурочен к 70-летию российского хоккея. Шведы досрочно победили на Кубке, обыграв Россию и Финляндию.

– Мы немного устали после субботнего матча с финнами, поэтому было тяжело, не хватало энергии, – цитирует "Р-Спорт" Умарка после матча шведов с Чехией (1:4). – Тем не менее, мы были лучше чехов, просто не забили свои моменты. Рад победе на турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы, что уничтожили праздник.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161218/1113930792.html

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Материалы сюжета: Кубок Первого канала-2016
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КОММЕНТАРИИ (10)
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spetrov

Beard, перестань. Как можно приурочить к такой дате, повторюсь, абсолютно проходной тренировочный европеский турнир, мало кому интересный? Никак. Если только в твоих фантазиях. 70 лет как были, так и есть. История у нас наиславнейшая. Этих турниров еще будет вагон и маленькая тележка. В том числе и с нашими победами в них.

18:52

Beard

spetrov......................Приурочили,так-как рассчитывали выиграть,хоть что-тон,но снова не срослось.На 80-летие будут умнее,пригласят Монголию,Шри-Ланку и Мальдивы. Хотя ,я думаю,Монголию будет стрёмно приглашать,лучше Мадагаскар.

18:41

Основной

Истерят тупые ватники на шутку, уахахаха

18:15

spetrov

...Тот приз Известий действительно был праздником. А это...

17:53

spetrov

Vlаdimir, почему дурак. Выиграли - имеют право подкалывать. Другое дело, что о каком-то приурочении я, к примеру, впервые слышу. Да и было бы странно приурочить совершенно проходной турнир из нынешней европейской сетки к 70-ию нашего хоккея. Он даже с советским призом Известий ни в какое сравнение не идет.

17:51

Vlаdimir

Дурак!

17:29

Долой марионеток-макларенеток

клоун

17:10

Анастасия Волочкова

Умарк-ты уродец,когда-нибудь тебя уничтожат.

17:07

dmitriy_u_o_71

мы уже привыкли без праздников

17:01

alex lav

Задрот.

16:59

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