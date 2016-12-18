Нападающий "Салавата Юлаева" и сборной Швеции Линус Умарк выразил сожаление по поводу неуважительных слов в отношении 70-летия российского хоккея. 29-летний форвард также добавил, что российский хоккей всегда играл особое место на мировой спортивной арене, и что ему очень нравится выступать в КХЛ.
- Я очень сожалею по поводу своих слов, которые могли прозвучать неуважительно по отношению к 70-летию российского хоккея, - написал Умарк в своем микроблоге в твиттере. - Я очень уважаю российский хоккей и хочу поздравить всех россиян с 70-летним юбилеем отечественного хоккея.
Российский хоккей всегда занимал особое место на мировой спортивной арене. Мне очень нравится выступать в Континентальной хоккейной лиге.
Линус Умарк: "Мы счастливы, что уничтожили российский праздник" //
Олег Знарок: "Умарку за его слова надо голову оторвать!" //
Алексей Бадюков: "Может, Умарк скажет, что его неправильно перевели"
Леапольд
А голову отрывай своим игрокам, которые победить не могут. (За своей речью последи, тренер сборной).
00:38
Леапольд
Ребята, выигрывать надо, а не сопли жевать. А теперь у них Умарк виноват.
00:34
Vlаdimir
Поздно. Теперь на площадке придётся отвечать.
00:29
ЗА ТОСНО!
Линус! Готовь анус!
00:25
ladafan
слишком поздно.........)))
00:14
spetrov
Поздно пить боржоми. Секир башка и всяческий сиктым тебе теперь будет.
00:14