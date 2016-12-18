Четверг. Москва. Швеция - Россия - 3:1. Шведский нападающий Линус УМАРК (слева) не только убегал от Павла ДАЦЮКА, но и своим острым языком разозлил главного тренера сборной России Олега Знарка. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Нападающий "Салавата Юлаева" и сборной Швеции Линус Умарк выразил сожаление по поводу неуважительных слов в отношении 70-летия российского хоккея. 29-летний форвард также добавил, что российский хоккей всегда играл особое место на мировой спортивной арене, и что ему очень нравится выступать в КХЛ.

- Я очень сожалею по поводу своих слов, которые могли прозвучать неуважительно по отношению к 70-летию российского хоккея, - написал Умарк в своем микроблоге в твиттере. - Я очень уважаю российский хоккей и хочу поздравить всех россиян с 70-летним юбилеем отечественного хоккея.

Российский хоккей всегда занимал особое место на мировой спортивной арене. Мне очень нравится выступать в Континентальной хоккейной лиге.

Линус Умарк: "Мы счастливы, что уничтожили российский праздник" //

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Алексей Бадюков: "Может, Умарк скажет, что его неправильно перевели"