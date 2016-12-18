23:59 18 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Линус Умарк:
"Мне очень нравится играть в России"

Четверг. Москва. Швеция - Россия - 3:1. Шведский нападающий Линус УМАРК (слева) не только убегал от Павла ДАЦЮКА, но и своим острым языком разозлил главного тренера сборной России Олега Знарка. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Четверг. Москва. Швеция - Россия - 3:1. Шведский нападающий Линус УМАРК (слева) не только убегал от Павла ДАЦЮКА, но и своим острым языком разозлил главного тренера сборной России Олега Знарка. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Нападающий "Салавата Юлаева" и сборной Швеции Линус Умарк выразил сожаление по поводу неуважительных слов в отношении 70-летия российского хоккея. 29-летний форвард также добавил, что российский хоккей всегда играл особое место на мировой спортивной арене, и что ему очень нравится выступать в КХЛ.

- Я очень сожалею по поводу своих слов, которые могли прозвучать неуважительно по отношению к 70-летию российского хоккея, - написал Умарк в своем микроблоге в твиттере. - Я очень уважаю российский хоккей и хочу поздравить всех россиян с 70-летним юбилеем отечественного хоккея.

Российский хоккей всегда занимал особое место на мировой спортивной арене. Мне очень нравится выступать в Континентальной хоккейной лиге.

Линус Умарк: "Мы счастливы, что уничтожили российский праздник" // 
Олег Знарок: "Умарку за его слова надо голову оторвать!" // 
Алексей Бадюков: "Может, Умарк скажет, что его неправильно перевели"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Леапольд

А голову отрывай своим игрокам, которые победить не могут. (За своей речью последи, тренер сборной).

00:38

Леапольд

Ребята, выигрывать надо, а не сопли жевать. А теперь у них Умарк виноват.

00:34

Vlаdimir

Поздно. Теперь на площадке придётся отвечать.

00:29

ЗА ТОСНО!

Линус! Готовь анус!

00:25

ladafan

слишком поздно.........)))

00:14

spetrov

Поздно пить боржоми. Секир башка и всяческий сиктым тебе теперь будет.

00:14

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