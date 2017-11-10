Лаури Марьямяки: "Сборная России - главный фаворит Олимпиады-2018"

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки после победы над сборной России (3:2) на Кубке "Карьяла" отметил, что команда здорово сыграла в меньшинстве. Также наставник назвал соперника главным фаворитом предстоящей Олимпиады в Пхенчхане.

- Мы играли с очень серьезной командой, одним из главных, если не главным фаворитом Олимпиады, - приводит "Р-Спорт" слова Марьямяки. - Наше меньшинство здорово сработало, а вот в большинстве мы не были достаточно эффективны и вообще упустили слишком много моментов. Особо хотел бы отметить после этого матча игру нашего четвертого звена - Анттилы, Пильстрема и Ниеми.