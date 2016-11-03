Лаури Марьямяки: "После Кубка Карьяла в сборной Финляндии будет много новичков"

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки подчеркнул, что команда проверит свой резерв на этапах Евротура в декабре и феврале. На Кубок Карьяла финны заявили 16 игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), включая участника Кубка мира вратаря СКА Микко Коскинена.

- Мы это сделали, поскольку это наш домашний турнир, и у нас немало игроков КХЛ, - приводит ТАСС слова Марьямяки. - Команда сейчас у нас хорошая, но в декабре и феврале у нас будет много новых хоккеистов.

На Кубке Карьяла у финнов в составе только двое вратарей - Коскинен и голкипер "Витязя" Харри Сятери.

- Это два лучших вратаря в Европе. Да, Коскинен сыграет сегодня, но я не уверен, что он выйдет на игру в субботу, - подытожил Марьямяки.