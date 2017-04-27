18:36 | ХОККЕЙ — Европа

Кучеров в звене с Наместниковым и Гусевым на матч со Швецией

0
0
0
0

Сборная России объявила состав на вынесенный матч Чешских игр против команды Швеции. В состав на игру не попали нападающие Вадим Шипачев и Анатолий Голышев. Как и сообщалось ранее, ворота россиян будет защищать голкипер Андрей Василевский​. Нападающий Никита Кучеров проведет встречу в тройке с Никитой Гусевым и Владиславом Наместниковым.

Состав сборной выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Василевский (Илья Сорокин).

1-е звено: Антон Белов – Виктор Антипин, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Сергей Плотников;

2-е звено: Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

3-е звено: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин;

4-е звено: Алексей Береглазов – Артем Зуб, Роман Любимов – Андрей Светлаков – Антон Бурдасов.

Игра Швеция – Россия состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий