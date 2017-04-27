Кучеров в звене с Наместниковым и Гусевым на матч со Швецией

Сборная России объявила состав на вынесенный матч Чешских игр против команды Швеции. В состав на игру не попали нападающие Вадим Шипачев и Анатолий Голышев. Как и сообщалось ранее, ворота россиян будет защищать голкипер Андрей Василевский. Нападающий Никита Кучеров проведет встречу в тройке с Никитой Гусевым и Владиславом Наместниковым.
Состав сборной выглядит следующим образом:
вратари: Андрей Василевский (Илья Сорокин).
1-е звено: Антон Белов – Виктор Антипин, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Сергей Плотников;
2-е звено: Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
3-е звено: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин;
4-е звено: Алексей Береглазов – Артем Зуб, Роман Любимов – Андрей Светлаков – Антон Бурдасов.
Игра Швеция – Россия состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча
А вот и состав на матч со Швецией! Василевский в воротах, звенья - вот они. Изучим внимательно: pic.twitter.com/MOJxwVObDd– Хоккей России (@russiahockey) 27 апреля 2017 г.