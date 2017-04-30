Кучеров, Наместников, Антипин и Киселевич не сыграют против Чехии

Нападающие Никита Кучеров, Владислав Наместников, Сергей Андронов, защитники Виктор Антипин и Богдан Киселевич не вошли в состав сборной России на матч против Чехии. По словам тренера россиян Харийса Витолиньша, у Киселевича – небольшое повреждение.

Свой первый матч за национальную команду на турнире проведет форвард Евгений Дадонов, у которого была микротравма.

Состав сборной России: Сорокин (Кареев), Миронов - Проворов, Мозякин (К) - Ткачев - Плотников; Белов (А) - Гавриков, Гусев - Шипачев (А) - Дадонов; Береглазов - Зуб, Телегин - Любимов - Ничушкин; Науменков, Голышев - Светлаков - Бурдасов.

Заключительный матч Еврохоккейтура-2016/17 Чехия – Россия состоится сегодня, начало – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию встречи.