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Кубок Первого канала в 2016 году вновь пройдет в Москве

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Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов подчеркнул, что Кубок Первого канала в 2016 году снова состоится в Москве. Ранее сообщалось, что "ВТБ Ледовый дворец" является приоритетным местом проведения турнира.

Ряд регионов в свое время изъявляли желание провести турнир у себя. Соревнования пройдут с 15 по 18 декабря.

- Кубок Первого канала будет в Москве на арене "ВТБ Ледовый дворец", а какие у нас еще есть варианты? Это прекрасная хоккейная арена, - приводит ТАСС слова Курбатова. - Нам важны не только размеры, нам важно, чтобы люди (на арене. - Прим. "СЭ") понимали, как работать - как борт менять, лед готовить. Там нас все устраивает.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3587754

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