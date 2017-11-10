Красковский тренировался в тройке с Гусевым и Капризовым

Сборная России вышла на тренировку на Хартвалл Арене в следующем составе:
Нестеров – Любушкин, Гусев – Красковский – Капризов;
Зубарев – Войнов, Мозякин – Ткачев – Барабанов;
Киселевич – Гавриков, Телегин – Андронов – Плотников;
Хафизуллин – Токранов (Трямкин), Калинин – Григоренко – Ничушкин.
Отметим, что Павел Красковский заменил Владимира Ткачева в первой тройке. А Никита Нестеров был разведен по разным парам с Вячеславом Войновым. Кроме того, в восьмерку защитников попал Василий Токранов.
Напомним, что из олимпийской сборной в Хельсинки был вызван Максим Шалунов, который заменит получившего травму Сергея Широкова. (Игорь ЕРОНКО)
В первом матче Кубка "Карьяла" сборная России проиграла Финляндии (2:3). Завтра, 11 ноября, россияне встретятся с Швейцарией. Начало - в 14.30 по московскому времени.
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сергей Мозякин
- Сергей Андронов
- Сергей Калинин
- Никита Гусев
- Динар Хафизуллин
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Андрей Зубарев
- Вячеслав Войнов
- Иван Телегин
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Игорь Шестеркин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Богдан Киселевич
- Илья Любушкин
- Илья Сорокин
- Павел Красковский
- Александр Барабанов
- Василий Токранов
- Кирилл Капризов
- Андрей Кареев
- Владислав Гавриков