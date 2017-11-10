13:41 | Хоккей — Европа

Красковский тренировался в тройке с Гусевым и Капризовым


Сборная России вышла на тренировку на Хартвалл Арене в следующем составе:

Сорокин, Шестеркин, Кареев;

НестеровЛюбушкин, ГусевКрасковскийКапризов;

ЗубаревВойнов, МозякинТкачевБарабанов;

КиселевичГавриков, ТелегинАндроновПлотников;

ХафизуллинТокранов (Трямкин), КалининГригоренкоНичушкин.

Отметим, что Павел Красковский заменил Владимира Ткачева в первой тройке. А Никита Нестеров был разведен по разным парам с Вячеславом Войновым. Кроме того, в восьмерку защитников попал Василий Токранов.

Напомним, что из олимпийской сборной в Хельсинки был вызван Максим Шалунов, который заменит получившего травму Сергея Широкова. (Игорь ЕРОНКО)

В первом матче Кубка "Карьяла" сборная России проиграла Финляндии (2:3). Завтра, 11 ноября, россияне встретятся с Швейцарией. Начало - в 14.30 по московскому времени.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий