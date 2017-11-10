Красковский тренировался в тройке с Гусевым и Капризовым

Сборная России вышла на тренировку на Хартвалл Арене в следующем составе:

Сорокин, Шестеркин, Кареев;

Нестеров – Любушкин, Гусев – Красковский – Капризов;

Зубарев – Войнов, Мозякин – Ткачев – Барабанов;

Киселевич – Гавриков, Телегин – Андронов – Плотников;

Хафизуллин – Токранов (Трямкин), Калинин – Григоренко – Ничушкин.

Отметим, что Павел Красковский заменил Владимира Ткачева в первой тройке. А Никита Нестеров был разведен по разным парам с Вячеславом Войновым. Кроме того, в восьмерку защитников попал Василий Токранов.

Напомним, что из олимпийской сборной в Хельсинки был вызван Максим Шалунов, который заменит получившего травму Сергея Широкова. (Игорь ЕРОНКО)

В первом матче Кубка "Карьяла" сборная России проиграла Финляндии (2:3). Завтра, 11 ноября, россияне встретятся с Швейцарией. Начало - в 14.30 по московскому времени.