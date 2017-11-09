Красковский и Токранов не сыграют против Финляндии в матче Кубка "Карьяла"

Защитник Василий Токранов и нападающий Павел Красковский не попали в заявку сборной России на матч Кубка "Карьяла" против Финляндии, информирует пресс-служба ФХР. Место в воротах россиян займет Игорь Шестеркин.

Полностью состав звеньев выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Шестеркин, Илья Сорокин;

Первое звено: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;

Второе звено: Никита Нестеров – Вячеслав Войнов, Никита Гусев – Владимир Ткачев – Кирилл Капризов;

Третье Звено: Динар Хафизуллин – Никита Трямкин, Сергей Мозякин – Михаил Григоренко – Александр Барабанов;

Четвертое звено: Андрей Зубарев – Илья Любушкин, Сергей Широков – Сергей Калинин – Валерий Ничушкин.

Матч Финляндия – Россия состоится 9 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. Помимо финнов, россиянам также предстоят поединки со Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).