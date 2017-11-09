Красковский и Токранов не сыграют против Финляндии в матче Кубка "Карьяла"

Защитник Василий Токранов и нападающий Павел Красковский не попали в заявку сборной России на матч Кубка "Карьяла" против Финляндии, информирует пресс-служба ФХР. Место в воротах россиян займет Игорь Шестеркин.
Полностью состав звеньев выглядит следующим образом:
Вратари: Игорь Шестеркин, Илья Сорокин;
Первое звено: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;
Второе звено: Никита Нестеров – Вячеслав Войнов, Никита Гусев – Владимир Ткачев – Кирилл Капризов;
Третье Звено: Динар Хафизуллин – Никита Трямкин, Сергей Мозякин – Михаил Григоренко – Александр Барабанов;
Четвертое звено: Андрей Зубарев – Илья Любушкин, Сергей Широков – Сергей Калинин – Валерий Ничушкин.
Матч Финляндия – Россия состоится 9 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. Помимо финнов, россиянам также предстоят поединки со Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).
Так-так, до начала первого матча Кубка Карьяла Россия – Финляндия осталось совсем немного. Есть стартовый состав нашей команды! Изучаем и готовимся болеть за Россию в 19:30, включаем Матч ТВ или заходим на сайт https://t.co/CisKxl9H2R#russiahockey #redmachine pic.twitter.com/NAbJZzUBqV– Хоккей России (@russiahockey) 9 ноября 2017 г.
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сергей Мозякин
- Сергей Андронов
- Сергей Калинин
- Никита Гусев
- Динар Хафизуллин
- Сергей Широков
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Андрей Зубарев
- Вячеслав Войнов
- Иван Телегин
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Игорь Шестеркин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Богдан Киселевич
- Илья Любушкин
- Никита Трямкин
- Илья Сорокин
- Павел Красковский
- Александр Барабанов
- Василий Токранов
- Кирилл Капризов
- Владислав Гавриков