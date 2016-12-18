22:33 18 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Ковальчук поблагодарил болельщиков за поддержку

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Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук после победы в третьем матче Кубка Первого канала над Финляндией (4:3) поблагодарил болельщиков за поддержку. Команда Олега Знакрка заняла второе место на домашнем этапе хоккейного Евротура. Ковальчук был признан лучшим нападающим по итогам турнира.

"Большое спасибо всем за поддержку", - написал Ковльчук в комментарии под фото на своей странице в Instagram.

Победителем Кубка Первого канала стала сборная Швеции, обыгравшая россиян (3:1) и финнов (4:2).

 

Большое спасибо всем за поддержку! #хоккейроссии70

Фото опубликовано Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) Дек 18 2016 в 11:22 PST

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