Ковальчук поблагодарил болельщиков за поддержку

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук после победы в третьем матче Кубка Первого канала над Финляндией (4:3) поблагодарил болельщиков за поддержку. Команда Олега Знакрка заняла второе место на домашнем этапе хоккейного Евротура. Ковальчук был признан лучшим нападающим по итогам турнира.

"Большое спасибо всем за поддержку", - написал Ковльчук в комментарии под фото на своей странице в Instagram.

Победителем Кубка Первого канала стала сборная Швеции, обыгравшая россиян (3:1) и финнов (4:2).