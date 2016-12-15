17:49 | ХОККЕЙ — Европа

Ковальчук и Дацюк сыграют в первой пятерке в матче Россия – Швеция

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Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала со шведами. В этой игре не примет участия Илья Любушкин. В первой пятерке сыграют Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Антон Белов и Егор ЯковлевЗащитник Антон Белов и нападающий Илья Ковальчук назначены ассистентами капитана сборной России по хоккею Павла Дацюка. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. 

Состав сборной России: Сорокин (Шестеркин); Яковлев – Белов, Дацюк – Ковальчук – Плотников; Киселевич – Ожиганов; Светлаков – Ничушкин – Телегин; Антипин – Береглазов; Ткачев – Кугрышев – Барабанов; Гавриков – Осипов; Шалунов – Шумаков – Санников; Андронов.

Трансляция матча Россия – Швеция

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