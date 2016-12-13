Ковальчук, Дацюк и Плотников тренируются в одном звене

Сборная России проводит тренировку в рамках подготовки к Кубку Первого канала. Команда Олега Знарка занимается в следующих сочетаниях?

Вратари: Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Игорь Бобков.

"Белые": Антон Белов – Егор Яковлев, Илья Ковальчук – Павел Дацюк – Сергей Плотников.

"Красные": Богдан Киселевич – Игорь Ожиганов, Валерий Ничушкин – Сергей Светлаков – Иван Телегин.

"Черные": Виктор Антипин – Алексей Береглазов, Дмитрий Кугрышев – Владимир Ткачев – Александр Барабанов.

"Синие": Владислав Гавриков – Максим Осипов, Илья Любушкин; Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Сергей Андронов, Степан Санников. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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