Ковальчук, Дацюк и Мозякин – в расширенном составе сборной России на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России объявил расширенную заявку на Кубок Первого канала. Отметим, что в нее попал нападающий СКА Илья Ковальчук, год не вызывавшийся в национальную команду. Последний раз он играл за сборную как раз на прошлогоднем Кубке Первого канала. Напомним, что турнир пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.

Полностью предварительная заявка россиян выглядит следующим образом:

вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Адмирал");

защитники: Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Рушан Рафиков (все – "Локомотив"), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – "Металлург" Мг), Егор Яковлев, Антон Белов, Максим Чудинов (все – СКА), Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Максим Осипов ("Торпедо");

нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Сергей Широков (все – СКА), Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Дмитрий Кугрышев, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов, Иван Телегин, Андрей Светлаков (все – ЦСКА), Максим Шалунов, Степан Санников (оба – "Сибирь").