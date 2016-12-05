Ковальчук, Дацюк и Мозякин – в расширенном составе сборной России на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России объявил расширенную заявку на Кубок Первого канала. Отметим, что в нее попал нападающий СКА Илья Ковальчук, год не вызывавшийся в национальную команду. Последний раз он играл за сборную как раз на прошлогоднем Кубке Первого канала. Напомним, что турнир пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.
Полностью предварительная заявка россиян выглядит следующим образом:
вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Адмирал");
защитники: Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба – ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Рушан Рафиков (все – "Локомотив"), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – "Металлург" Мг), Егор Яковлев, Антон Белов, Максим Чудинов (все – СКА), Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Максим Осипов ("Торпедо");
нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Александр Барабанов, Сергей Широков (все – СКА), Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Дмитрий Кугрышев, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов, Иван Телегин, Андрей Светлаков (все – ЦСКА), Максим Шалунов, Степан Санников (оба – "Сибирь").
- Ак Барс
- Локомотив Ярославль
- Илья Ковальчук
- Металлург Мг (хоккей)
- СКА СПб
- Торпедо НН
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Сибирь (Хоккей)
- Дмитрий Кугрышев
- Павел Дацюк
- Антон Белов (хоккей)
- Сергей Мозякин
- Игорь Бобков
- Сергей Андронов
- Евгений Дадонов
- Никита Гусев
- Вадим Шипачев
- Сергей Широков
- Альберт Яруллин
- Максим Чудинов
- Иван Телегин
- Игорь Ожиганов
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Егор Яковлев
- Виктор Антипин
- Степан Санников
- Игорь Шестеркин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Адмирал
- Богдан Киселевич
- Илья Любушкин
- Илья Сорокин
- Александр Барабанов
- Максим Шалунов
- Максим Осипов
- Андрей Светлаков
- Рушан Рафиков
- Владислав Гавриков
konnepedalniy
ЦСКА чуть не дотянул и стал бы базовым клубом сборной))))
18:39