Коскинен сыграет в воротах Финляндии против России на Кубке "Карьяла"

Место в воротах сборной Финляндии в матче против России на Кубке "Карьяла" займет Микко Коскинен. В четверг финны провели тренировочное занятие на "Хартвалл-арене" в Хельсинки.

"Мы в предвкушении матчей Кубка Карьяла, все понимают, что в феврале нас ждут Олимпийские игры. Я уверен, что мы хорошо готовы. Были проблемы с некоторыми игроками, которые еще в понедельник проводили матчи Лиги чемпионов, но в этом нет ничего страшного. Игру с командой России в воротах нашей команды начнет Микко Коскинен", - цитирует ТАСС главного тренера финнов Лаури Марьямяки.